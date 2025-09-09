Menu
Attaques de drones sur une raffinerie, une centrale électrique et une usine d'armes dans la région de Khartoum


AFP / le 09 septembre 2025 à 09h54

Des Soudanais font la queue pour recevoir une aide humanitaire dans le quartier d’Al-LaMap, à Khartoum, le 8 septembre 2025. Ebrahim HAMID / AFP

Des attaques de drones ont visé mardi une raffinerie, une centrale électrique et une usine d'armes dans la région de Khartoum contrôlée par l'armée depuis mai, et très calme depuis, selon des témoins joints par l'AFP sur chacun des sites et des images sur les réseaux sociaux.

Ces attaques survenues mardi vers 05H00 ont visé le complexe militaire de Yarmouk, au nord de la capitale Khartoum, la raffinerie de Khartoum et la centrale électrique d'al-Markhiyat, selon ces sources. La base aérienne de Wadi Seidna a également été visée, selon une source militaire jointe par l'AFP.

