Le prix de l'essence en hausse constate au Liban depuis le 22 août, le diesel suit de près

Les prix de l'essence ont affiché mardi leur cinquième hausse consécutive depuis le 22 août dernier, pour une hausse totale de 31.000 LL sur cette période, soit 0,35 dollar au taux de change de 89.500 LL pour un dollar, selon la dernière grille des tarifs publiée par le ministère de l’Énergie et de l’Eau. Le diesel suit à peu près la même courbe, avec une augmentation de 25.000 LL ou 0,28 dollar sur la même période, marquée par une stabilité relative des cours du brut.

Le gaz domestique, dont les cours évoluent selon une logique distincte, est globalement en baisse depuis le 5 août (-96.000 LL ou 1,1 dollar) où il est repassé sous la barre du million de LL.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.472.000 livres libanaises (+7.000 LL par rapport à la dernière grille vendredi).

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.512.000 LL (+7.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.345.000 LL (+8.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 996.000 LL (-11.000 LL)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 690,05 dollars (+4,83 dollar par rapport au barème de mardi).