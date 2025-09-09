L'armée israélienne ordonne l'évacuation totale de la ville de Gaza

L'armée israélienne a affirmé mardi qu'elle allait opérer avec une « puissance accrue » dans la ville de Gaza dont elle a sommé les habitants de partir, selon un communiqué publié sur X.

« À tous les habitants de la ville de Gaza (...) l'armée est déterminée à vaincre le Hamas et agira dans la zone de la ville de Gaza avec une puissance accrue », a écrit sur le réseau social un porte-parole arabophone de la troupe.

Le texte ordonne à tous les Gazaouis d'évacuer par « l'axe al-Rachid » vers la zone dite humanitaire de Mawassi, près de Khan Younès, dans le sud du territoire, bien qu'elle soit, elle aussi, régulièrement ciblée par des frappes israéliennes.

Des premières attaques menées par l'armée israéliennes ont été rapportées par les correspondants locaux d'Al Jazeera, qui font état de « 25 disparus » jusqu'à présent dans le camp de réfugiés de Chati, dans l'ouest de Gaza-ville.

Lundi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à la population de Gaza-ville de « partir maintenant ».

L'armée israélienne a déjà publié de nombreux ordres d'évacuation à destination des habitants de Gaza-ville ces derniers jours, tout en visant plusieurs dizaines de grandes tours résidentielles et en intensifiant ses frappes sur la plus grande aire urbaine de l'enclave palestinienne, qui compte plus d'un million d'habitants selon l'ONU.