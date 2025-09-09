Menu
Soupçon d'attaque contre la flottille vers Gaza: "aucun drone" détecté, selon la Garde nationale tunisienne

AFP / le 09 septembre 2025 à 03h57

La Garde nationale tunisienne a affirmé dans la nuit de lundi à mardi n'avoir détecté "aucun drone" après l'annonce par la flottille vers Gaza qu'un de ses bateaux avait été "frappé" au large de Tunis.   

"Selon les constatations préliminaires, un incendie s'est déclaré dans les gilets de sauvetage à bord d’un navire ancré à 50 milles du port de Sidi Bou Saïd et venu d’Espagne. L'enquête se poursuit et aucun drone n'a été détecté", a affirmé à l'AFP Houcem Eddine Jebabli, le porte-parole de la Garde nationale. Les organisateurs de la flottille ont dit dans un communiqué soupçonner une frappe de drone.

La Garde nationale tunisienne a affirmé dans la nuit de lundi à mardi n'avoir détecté "aucun drone" après l'annonce par la flottille vers Gaza qu'un de ses bateaux avait été "frappé" au large de Tunis.   


"Selon les constatations préliminaires, un incendie s'est déclaré dans les gilets de sauvetage à bord d’un navire ancré à 50 milles du port de Sidi Bou Saïd et venu d’Espagne. L'enquête se poursuit et aucun drone n'a été détecté", a affirmé à l'AFP Houcem Eddine Jebabli, le porte-parole de la Garde nationale. Les organisateurs de la flottille ont dit dans un communiqué soupçonner une frappe de drone.


ayj-iba/lgo


© Agence France-Presse


