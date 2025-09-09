La flottille vers Gaza affirme qu'un de ses bateaux a été "frappé" et soupçonne un drone (communiqué)

La flottille qui a pris la mer avec à son bord des militants et de l'aide humanitaire pour Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été "frappé", en disant soupçonner une attaque de drone.

Le bateau, qui se trouvait dans les eaux tunisiennes, "a été frappé par ce qui est soupçonné être un drone", a annoncé la "Global Sumud Flotilla" sur Instagram. Le feu a rapidement été éteint, a constaté un journaliste de l'AFP sur place à Sidi Bou Saïd, près de Tunis.

