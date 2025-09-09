Exploration multidimensionnelle de l’identité libanaise

L’identité libanaise, riche et plurielle, est le fruit d’un long processus où se croisent histoire, culture et géographie. Une rencontre, organisée par la Fondation Michel Chiha, la faculté des arts et des sciences de l’Université américaine de Beyrouth (AUB), l’Université Saint-Joseph (USJ) et l’Observatoire de la bonne gouvernance et de la citoyenneté de l’Institut Asfari pour la société civile et la citoyenneté, entend explorer en profondeur les multiples dimensions qui façonnent ce sentiment d’appartenance, en interrogeant ses évolutions et ses perspectives d’avenir.

Animée par Joseph Maïla, la conférence revisitera d’abord les débats fondateurs du Cénacle libanais et les courants de pensée qui ont marqué la République depuis sa création. Les intervenants mettront ensuite en lumière le rôle de la politique, du droit, de la linguistique, des ressources naturelles et même des avancées en génétique dans la construction de l’identité. À travers ces analyses, ils questionneront comment ces dimensions nourrissent à la fois la fierté nationale et, parfois, la méfiance ou la division.

La conférence se tiendra le vendredi 3 octobre au Hall Basile Antoine Meguerdiche de l’AUB. L’entrée est libre et gratuite pour une participation en présentiel ou à distance après inscription sur le lien suivant : https ://forms.office.com/r/mxDcf7naVX

Le programme qui débutera à 9h avec Fadlo Khuri, président de l’AUB, le père Salim Daccache, recteur de l’USJ, et Claude

Doumet-Serhal, présidente de la Fondation Michel Chiha, se prolongera selon les horaires suivants :

9h30 – La construction de l’identité libanaise : entre mythologie et nation moderne ; Amin Élias, maître de conférences en histoire, philosophie et politique, Université libanaise.

10h – Le Liban de Michel Chiha, 100 ans après ; Nadim Shehadi, économiste et conseiller politique, Fondation Michel Chiha.

10h30 – Une terre de karst et d’eaux souterraines ; Joanna

Doummar, professeure associée en sciences de la terre, AUB.

11h30 – L’identité libanaise 100 ans après la création du Grand Liban ; Annie Tabet, professeure de sociologie et anthropologie, USJ.

12h – L’identité libanaise 100 ans après la création du Grand Liban : l’aspect juridique ; Youmna Makhlouf, chargée de cours en droit, USJ.

12h30 – À la recherche de l’identité libanaise là où elle ne se trouve pas ;

Makram Rabah, maître de conférences en histoire, AUB.

14h30 – Déconstruire les (mé)conceptions sur la langue et l’identité ; Lina Choueiri, vice-provost et professeure d’anglais, AUB.

15h – Décryptage de l’identité génétique de la population libanaise grâce à l’analyse de l’ADN ancien ; Marc Haber, professeur associé en sciences des données de santé, Université de Birmingham.

15h30 – Premier aperçu de la composition génétique des anciens Arabes et adaptation locale contre le paludisme ; Rui Martiniano, maître de conférences en génétique humaine évolutive, Liverpool John Moores University.

16h – Contraster les histoires des populations levantines et arabes en utilisant les génomes modernes et anciens ; Mohammad Almarri, maître de conférences en génétique, Université Mohammad Bin Rashid de médecine.

17h – Remarques finales ; Joseph Maïla, professeur de relations internationales et géopolitique, Institut de recherche et d’enseignement sur la négociation/Essec, France, ancien recteur de l’Université catholique de Paris.