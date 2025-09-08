Menu
Netanyahu appelle la population de Gaza-ville à « partir maintenant »


AFP / le 08 septembre 2025 à 19h51

Des Palestiniens inspectent les décombres d’un immeuble appelé al-Ruya Tower, dans le quartier de Rimal à Gaza-ville, à la suite d’un bombardement de l’armée israélienne, le 8 septembre 2025. Photo Omar AL-QATTAA / AFP

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé lundi les habitants de la ville de Gaza à évacuer ce principal centre urbain du territoire palestinien, où l'armée intensifie son offensive. 

« En deux jours, nous avons détruit 50 tours terroristes, et ce n'est que le début de l'intensification des opérations terrestres dans la ville de Gaza. Je dis aux habitants: vous avez été prévenus, partez maintenant ! », a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo. 

