Netanyahu appelle la population de Gaza-ville à « partir maintenant »

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé lundi les habitants de la ville de Gaza à évacuer ce principal centre urbain du territoire palestinien, où l'armée intensifie son offensive.

« En deux jours, nous avons détruit 50 tours terroristes, et ce n'est que le début de l'intensification des opérations terrestres dans la ville de Gaza. Je dis aux habitants: vous avez été prévenus, partez maintenant ! », a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo.