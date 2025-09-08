Menu
Désarmement du Hezbollah : pourquoi Tom Barrack doit réajuster son approche

Washington devrait privilégier des étapes réalistes, au lieu de précipiter le processus sous pression.

OLJ / Joe Macaron , le 09 septembre 2025 à 00h00

Désarmement du Hezbollah : pourquoi Tom Barrack doit réajuster son approche

L’émissaire américain Tom Barrack lors de sa rencontre avec le Premier ministre libanais Nawaf Salam, le 7 juillet 2025. Ibrahim Amro/AFP

L’initiative de Tom Barrack au Liban est-elle déjà dans l’impasse ? Pour l’évaluer, il faut examiner sa méthodologie, l’approche américaine plus large et les conditions propres au Liban et à Israël, alors que le gouvernement libanais a pris la décision politique de limiter les armes à l’État, mais n’a pas officiellement adopté le plan militaire ni fixé de délai précis.Depuis son entrée en fonctions en juillet dernier comme envoyé spécial américain, Tom Barrack s’est rendu cinq fois au Liban en deux mois. La fréquence des visites reflète une tendance à microgérer le dossier libanais. Mais le désarmement du Hezbollah, construit sur quatre décennies, ne peut être envisagé sur un calendrier de quatre mois. Même Israël, après deux ans de guerre, n’a pas réussi à désarmer le Hamas ni à libérer tous les otages à Gaza, ce qui a incité Donald...
