Frappes israéliennes contre des positions du Hezbollah dans le nord-est du Liban

L'agence de presse officielle libanaise Ani a fait état lundi de sept frappes au nord-est du Liban, près de la frontière avec la Syrie, où Israël a dit avoir visé des positions du Hezbollah.

Selon Ani, ces frappes ont visé les hauteurs de la région montagneuse du Hermel.

Sur X, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a déclaré que l'aviation israélienne avait visé "plusieurs sites du Hezbollah, dont des positions de la force Radwane", unité d'élite du mouvement.

Il s'agit des premières frappes israéliennes depuis que le Liban a annoncé vendredi que son armée allait entamer l'application de son plan pour désarmer le mouvement pro-iranien, qui est sorti très affaibli d'une guerre contre Israël.

