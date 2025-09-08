May Chidiac et Walid Abboud visés par une violente campagne en ligne pro-Hezbollah

À trois jours d’intervalle, les journalistes de renom May Chidiac et Walid Abboud, tous deux critiques du Hezbollah, ont fait l’objet ces derniers jours d’une violente campagne à charge de la part de partisans du parti chiite et de ses alliés dans la région, entre insultes, intimidations et menaces.

May Chidiac, ex-ministre grièvement blessée dans un attentat à la bombe en 2005, a été copieusement insultée par Ali Berro, journaliste d’al-Manar, la chaîne du parti de Dieu, dans une vidéo qu’il a publiée sur X vendredi et qui a été vue des centaines de milliers de fois. Quant à Walid Abboud, il a retrouvé lundi matin à l’entrée de son immeuble dans le Kesrouan une lettre contenant une menace de mort, signée « les houthis », la milice yéménite pro-iranienne.

Ces deux événements ont suscité une vague de soutien en faveur des deux journalistes, même de la part d’internautes pro-Hezbollah. Ils ont lieu dans un contexte délicat, alors que le gouvernement a endossé vendredi un plan de désarmement des milices, Hezbollah en tête, préparé par l’armée libanaise. Un plan élaboré alors qu’un cessez-le-feu fragile a été adopté en novembre 2024, après 13 mois de guerre entre le parti chiite et Israël.

Réagissant aux déclarations de May Chidiac qui avait qualifié d’« idiots », sur la chaîne saoudienne al-Hadath, les propos tenus par le mufti jaafarite pro-Hezbollah Ahmad Kabalan dans lesquels il dénigre le gouvernement, Ali Berro a insulté la journaliste durant plus d’une minute devant la caméra, la traitant de « mutilée/rafistolée ». « Si nous avions dit du patriarche (maronite, Béchara Raï) qu’il était imbécile, vil, dépravé (…) vous vous seriez énervés comme des enfants. Alors pourquoi avoir proféré cette insulte, vieille femme décrépite ? » s’est-il emporté en s’adressant à Mme Chidiac, qui a perdu un bras et une jambe dans l’attentat qui l’avait visée le 25 septembre 2005. « Si je te dis : espèce de demi-femme en plastique, tu ne vas pas t’énerver ? Tu ne vas pas t’énerver espèce de vipère ? » a-t-il tonné, avant de proférer d’autres insultes.

May Chidiac a reçu une vague de soutien, notamment de ses confrères, qu’ils soient critiques du Hezbollah comme Nancy Lakkis et Dima Sadek, ou en faveur de la « résistance » comme le journaliste pro-Hezbollah Hassan Olleik. « Ces propos visant May Chidiac sont inacceptables. Rejetés. Honteux », a écrit ce dernier sur X samedi. « Ils nous offensent, nous, pas elle. Sur le plan moral, ils sont injustifiables. Cela n’a rien à voir avec la volonté de briser les carcans du ’politiquement correct’. Comment peut-on railler une personne pour ses blessures physiques ? Même si elle a dit ce qu’elle a dit ! » a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas défendre la résistance, c’est persévérer dans la défiguration de son image », a estimé M. Olleik.

« Ton heure est venue, fils du diable »

La lettre reçue par Walid Abboud lundi, largement relayée sur les réseaux sociaux, va encore plus loin : « À Walid ben al-Abboud, fils d’une famille impure, méprisable et déchue, à la plus vile des créatures de la Terre. (...) Ton heure est venue, fils du diable. (...) Prends garde, car tu seras frappé par des châtiments allant de l’enlèvement et de la torture à la liquidation physique », peut-on notamment lire sur la lettre, signée par le groupe « Ansarallah houthi ».

Walid Abboud, connu pour animer l’émission politique Ya Abyad ya Aswad (soit blanc soit noir), a notamment reçu le soutien du Club de la presse et de l’ordre des rédacteurs. « De telles menaces constituent une atteinte flagrante à la liberté de la presse et une tentative grave de faire taire la voix libre (...) », a écrit dans un communiqué le Club de la presse lundi. Le président de l’ordre des rédacteurs a quant à lui demandé « aux autorités sécuritaires et judiciaires de s’empresser de dévoiler l’origine de la lettre de menaces, de vérifier l’identité et les motivations des auteurs du texte, de les poursuivre (...) et d’imposer les sanctions les plus sévères et exemplaires à leur encontre ».

Sur la scène politique, Walid Abboud a également reçu le soutien des Forces libanaises. « Cette menace est rejetée tant dans sa forme que dans son contenu », a écrit le bureau des médias du parti, lundi, dénonçant « des tentatives de museler les voix par la menace et l’intimidation, qui ont échoué par le passé et échoueront encore aujourd’hui ».

Paula Yacoubian, députée de Beyrouth issue du mouvement de contestation populaire, a pris samedi la défense de May Chidiac et dénoncé lundi sur X la lettre de menaces contre Walid Abboud : « La méthode de la menace d’enlèvement et de meurtre, avec toute la bassesse et la lâcheté qu’elle comporte, constitue un crime terroriste, commis publiquement contre le journaliste #Walid_Abboud, et une tentative ignoble d’intimidation ! Cette menace est désormais entre les mains des autorités officielles, qui portent la responsabilité d’agir immédiatement et avec fermeté, et de sanctionner les auteurs… » Les autorités n’ont toujours pas réagi aux campagnes et menaces proférées contre les deux journalistes.

Walid Abboud avait déjà été sous le feu des projecteurs mi-juin dernier, après avoir été menacé et accusé de collaboration avec Israël par des partisans pro-Hezbollah, pour avoir apostrophé le parti pro-iranien plusieurs fois lors de son émission en répétant « foutez-nous la paix », dans le contexte de la guerre de douze jours entre Israël et l’Iran.