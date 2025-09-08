Le syndicat des employés des banques menace de se mobiliser si une médiation avec l'ABL échoue

Le syndicat des employés des banques a menacé lundi d'une mobilisation en cas d’échec d'une médiation avec l’Association des banques du Liban par l'intermédiaire du ministère du Travail pour actualiser la convention collective des travailleurs du secteur. Aucune date pour le sit-in annoncé dans un communiqué publié sur l’Agence nationale d’information (ANI, officielle) n’a toutefois encore été fixée.

Pour justifier sa position, le syndicat a expliqué que « la position du représentant de l’ABL lors de la médiation est une continuation de la politique de procrastination et de report adoptée par le conseil d’administration de l’association depuis le début des négociations pour le renouvellement de la convention collective depuis 2022 ».

Saluant l’« impartialité » du médiateur du ministère du Travail, le syndicat a également prévenu que le comportement de l’ABL sur ce dossier « mènera inévitablement à l’échec de la médiation » et a accusé l’organisation de gérer ce dossier comme elle a géré celui des dépôts bancaires, toujours sans solution, alors que des milliers d’employés sont également des déposants dont les fonds restent bloqués dans les banques, y compris les indemnités de fin de service. Il a aussi affirmé qu’il envisage de mobiliser « les employés des banques pour des actions de protestation dans les établissements qui privent leurs employés de droits élémentaires tels que l’ajustement des salaires ou l’obtention de bourses scolaires et universitaires supérieures à celles recommandées par le conseil d’administration pour 2024 ».

Selon une source à l’ABL qui s’exprime sous anonymat, le dossier de la convention collective est bloqué en partie en raison « de l’incapacité de certaines banques, de taille modeste, à assurer un ajustement conséquent des salaires et des avantages des employés du secteur, qui ont été fortement dépréciés depuis le début de la crise ».

Le système bancaire est paralysé depuis le début de la crise économique et financière qui a éclaté à l'été 2019, et à la suite de laquelle les banques du pays ont bloqué des dizaines de milliards de dollars de dépôts en devises faute de liquidités pour pouvoir les honorer. Cette crise financière n’a toujours pas été résolue par les autorités malgré le vote de certains texte clefs, dont la loi de résolution bancaire adoptée au courant de l'été.

Selon plusieurs employés contactés, la majorité des salaires dans la quasi-totalité des banques n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant-crise, contrairement à la fonction publique ou au reste du secteur privé où ces salaires ont été grandement ajustés.