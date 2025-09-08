Explosion d'une mine terrestre près du fleuve al-Kabir : un Syrien amputé du pied
le 08 septembre 2025 à 11h22
Hommes, femmes et enfants traversent le fleuve al-Kabir, qui sépare le Liban-Nord de la Syrie, pour atteindre le Akkar, le 10 mars 2025. Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour
L’explosion d’une mine terrestre dimanche soir sur la rive libanaise du fleuve al-Kabir, au niveau de la localité de Khatt el-Batroul frontalière de la Syrie, dans la région de Wadi Khaled (Liban-Nord), a entraîné l’amputation du pied d'un ressortissant syrien, Kh. Ch., rapporte notre correspondant dans le Nord Michel Hallak. La déflagration a été entendue dans toute la région.
La Croix-Rouge a transporté le blessé à l’hôpital Notre-Dame de la Paix à Kobeyate, dans le Akkar, pour y recevoir les soins nécessaires.
Il y a une semaine, les habitants de la localité frontalière de Arida, dans le caza du Akkar au Liban-Nord, avaient exprimé leur inquiétude d'une crue possible du fleuve al-Kabir, en raison de travaux effectués par le ministère des Travaux publics.
