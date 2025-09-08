Le Hamas se dit "prêt à s'assoir immédiatement à la table des négociations"

Le Hamas s'est dit dimanche disposé à reprendre "immédiatement" les négociations après avoir reçu une nouvelle proposition de la part de Washington.

"Nous avons reçu, via des médiateurs, quelques idées de la part des Américains afin de parvenir à un cessez-le-feu (...) et le Hamas affirme être prêt à s'assoir immédiatement à la table des négociations", a écrit le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.

Plus tôt, le président américain Donald Trump a annoncé avoir envoyé un "dernier avertissement" au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, assurant avoir "averti" le mouvement armé "des conséquences en cas de refus".

