Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Focus

Les négociations de la dernière chance pour éviter l’offensive sur Gaza-Ville

L'establishment sécuritaire israélien recommande encore au gouvernement d'éviter une opération majeure qui mettrait en danger la vie des soldats et des otages, préférant un accord.

L'OLJ / Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 08 septembre 2025 à 00h00

Les négociations de la dernière chance pour éviter l’offensive sur Gaza-Ville

Un homme inspecte les dégâts sur les lieux d'une frappe nocturne israélienne sur une tente de déplacés à Gaza-Ville, le 7 septembre 2025. Dawoud Abu Alkas/Reuters

Les manœuvres militaires se sont multipliées ce week-end, signe de l’imminence d’une offensive terrestre. Avec le ciblage d’un immeuble en plein centre de Gaza vendredi, et la multiplication des ordres d’évacuation de la ville depuis, Israël signale qu’il est prêt à aller au bout de son offensive sur la première localité de l’enclave palestinienne. Une opération que l’appareil sécuritaire continue de juger dangereuse, alors qu’elle pourrait risquer la vie des soldats et otages israéliens, tout en ne garantissant pas une destruction totale du Hamas. Dans ce contexte, les efforts pour parvenir à un accord de cessez-le-feu semblent s’être accélérés ces derniers jours, avec le retour le devant de la scène de Washington, afin de tenter de renouer avec la promesse de campagne de Donald Trump de mettre fin à la guerre. Intervention américaine«...
Les manœuvres militaires se sont multipliées ce week-end, signe de l’imminence d’une offensive terrestre. Avec le ciblage d’un immeuble en plein centre de Gaza vendredi, et la multiplication des ordres d’évacuation de la ville depuis, Israël signale qu’il est prêt à aller au bout de son offensive sur la première localité de l’enclave palestinienne. Une opération que l’appareil sécuritaire continue de juger dangereuse, alors qu’elle pourrait risquer la vie des soldats et otages israéliens, tout en ne garantissant pas une destruction totale du Hamas. Dans ce contexte, les efforts pour parvenir à un accord de cessez-le-feu semblent s’être accélérés ces derniers jours, avec le retour le devant de la scène de Washington, afin de tenter de renouer avec la promesse de campagne de Donald Trump de mettre fin à...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut