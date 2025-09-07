Enquête contre un groupe musical féminin pour « indécence »

Le parquet d'Istanbul a ouvert une enquête contre le groupe musical féminin « Manifest », accusé d' « actes obscènes » et d' »indécence en public », a rapporté dimanche l'agence de presse Dogan.

Manifest, nouveau groupe composé de six membres, s'est fait connaître grâce au concours télévisé « Big5 Turkiye ».

L'enquête a été ouverte au lendemain d'un concert à Istanbul où il a été constaté que les danses et performances scéniques « constituaient une atteinte à la décence et la morale, portaient atteinte aux sentiments de pudeur et de chasteté, et pouvaient avoir une influence négative sur les enfants et les jeunes », a expliqué le bureau du procureur public d'Istanbul, selon Dogan.