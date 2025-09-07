Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Turquie

Enquête contre un groupe musical féminin pour « indécence »


AFP / le 07 septembre 2025 à 22h04

Le parquet d'Istanbul a ouvert une enquête contre le groupe musical féminin « Manifest », accusé d' « actes obscènes » et d' »indécence en public », a rapporté dimanche l'agence de presse Dogan.

Manifest, nouveau groupe composé de six membres, s'est fait connaître grâce au concours télévisé « Big5 Turkiye ». 

L'enquête a été ouverte au lendemain d'un concert à Istanbul où il a été constaté que les danses et performances scéniques « constituaient une atteinte à la décence et la morale, portaient atteinte aux sentiments de pudeur et de chasteté, et pouvaient avoir une influence négative sur les enfants et les jeunes », a expliqué le bureau du procureur public d'Istanbul, selon Dogan.

Le parquet d'Istanbul a ouvert une enquête contre le groupe musical féminin « Manifest », accusé d' « actes obscènes » et d' »indécence en public », a rapporté dimanche l'agence de presse Dogan.

Manifest, nouveau groupe composé de six membres, s'est fait connaître grâce au concours télévisé « Big5 Turkiye ». 

L'enquête a été ouverte au lendemain d'un concert à Istanbul où il a été constaté que les danses et performances scéniques « constituaient une atteinte à la décence et la morale, portaient atteinte aux sentiments de pudeur et de chasteté, et pouvaient avoir une influence négative sur les enfants et les jeunes », a expliqué le bureau du procureur public d'Istanbul, selon Dogan.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés