Dernières Infos

Israël dit avoir bombardé une nouvelle tour d'habitation dans Gaza-ville après avoir appelé à l'évacuer


AFP / le 07 septembre 2025 à 19h06

L'armée israélienne a dit dimanche avoir bombardé une nouvelle tour d'habitation dans la vaille de Gaza après avoir appelé à l'évacuer.

"Il y a peu de temps, l'armée a frappé un immeuble de grande hauteur utilisé par l'organisation terroriste Hamas dans la zone de Gaza-Ville", affirme un communiqué militaire. L'armée avait plus tôt appelé à évacuer l'immeuble Al-Rouya dans le sud-ouest de la plus grande ville de la bande de Gaza.

Le porte-parole de la Défense civile du territoire palestinien, Mahmoud Bassal, a dit à l'AFP que cet immeuble avait été "bombardé par l'aviation israélienne, et qu'il n'y avait pas de blessés dans cette frappe".

