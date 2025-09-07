Le roi de Jordanie martèle son rejet de toute mesure israélienne visant à annexer la Cisjordanie

Le roi Abdallah II de Jordanie a réaffirmé dimanche le « refus absolu » d'Amman de toute « mesure israélienne pour annexer la Cisjordanie et forcer les Palestiniens au départ », à l'occasion d'entretiens à Abou Dhabi avec le président des Emirats, Mohammed ben Zayed Al Nahyane.

Le monarque jordanien s'est exprimé après que plusieurs responsables israéliens ont laissé entendre qu'Israël pourrait procéder à l'annexion de larges pans de la Cisjordanie occupée, en réaction à l'annonce par certains pays occidentaux de leur intention de reconnaître officiellement l'Etat de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU.

Cité par un communiqué du palais royal, Abdallah II a aussi réaffirmé « le refus absolu de la Jordanie (...) de tout plan pour l'avenir de Gaza qui inclurait le déplacement de sa population ou sa séparation de la Cisjordanie. »

Abdallah II et le président des Emirats arabes unis ont exprimé leur opposition « aux projets d'expansion des colonies (israéliennes NDLR) en Cisjordanie », dénonçant les « positions et déclarations israéliennes qui constituent une menace pour la souveraineté des Etats de la région », ajoute le communiqué. Ils ont rejeté par ailleurs « les plans israéliens visant à pérenniser l'occupation de Gaza et à élargir le contrôle militaire » du territoire palestinien.

Abdallah II a déjà, à plusieurs reprises, affirmé que la Jordanie ne serait jamais un « pays de substitution » pour les Palestiniens. Les Emirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020, ont de leur côté mis en garde mercredi contre toute tentative d'annexion par Israël de territoires palestiniens en Cisjordanie, qualifiée de « ligne rouge ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a averti dimanche qu'une reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux pourrait pousser Israël à prendre des « mesures unilatérales ». « Des Etats comme la France et le Royaume-Uni qui ont poussé à la soi-disant reconnaissance (d'un Etat palestinien) ont commis une énorme erreur », a dit M. Saar.

Le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich a appelé cette semaine à l'annexion de vastes pans de la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, en réponse aux démarches de reconnaissance d'un Etat palestinien.