L'Arabie saoudite annonce le lancement d'un projet de reconstruction dans la région de Damas

L’Arabie saoudite a annoncé dimanche le lancement de projets humanitaires pour la Syrie, dont le déblaiement des décombres de guerre autour de Damas, quelques semaines après avoir communiqué sur des investissements de plusieurs milliards de dollars à venir pour aider à reconstruire les infrastructures du pays, ravagé par près de 15 ans de guerre civile.

Riche en pétrole, le royaume du Golfe est l'un des principaux soutiens du nouveau gouvernement syrien de transition, arrivé au pouvoir après l'offensive d'une coalition de rebelles, majoritairement islamistes, ayant renversé le 8 décembre 2024 le régime de Bachar el-Assad.

Recyclage d'au moins 30 000 mètres cube

Lors d'un événement organisé dimanche à Damas, le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salmane (KSrelief), organisme public, a annoncé un programme d'aide comprenant un projet visant à retirer plus de 75 000 mètres cubes de décombres de la capitale et de ses environs.

Le président de l'organisation saoudienne, Abdallah al-Rabiah, et le ministre syrien chargé des situations d'urgence et des catastrophes, Raed al-Saleh, ont signé un accord pour cette initiative, qui prévoit aussi le recyclage d'au moins 30 000 mètres cubes de débris issus de maisons et d'autres bâtiments détruits. M. Saleh a souligné que les décombres entravent les efforts humanitaires et la reconstruction, et que des « restes de guerre non explosés menacent la vie des civils ».

Travaux prévus dans les provinces d'Alep, Idleb et Homs

D’autres accords conclus ce dimanche prévoient que Riyad soutienne la réhabilitation de 34 écoles dans les provinces d'Alep, Idleb et Homs, fournisse du matériel à 17 hôpitaux à travers le pays, aide à reconstruire quelque 60 boulangeries et remette en état les réseaux d'assainissement et d'eau à Damas.

Depuis la chute de Bachar el-Assad, les nouvelles autorités syriennes cherchent à attirer des investissements pour la reconstruction des infrastructures détruites par 14 années de guerre civile.

Fin juillet, Riyad avait déjà promis 6,4 milliards de dollars d'investissements et de partenariats avec la Syrie.

La guerre a dévasté une grande partie des infrastructures syriennes, et l’ONU estime le coût de la reconstruction à plus de 400 milliards de dollars.