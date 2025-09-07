Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Syrie

L'Arabie saoudite annonce le lancement d'un projet de reconstruction dans la région de Damas

Le projet a pour ambition de retirer plus de 75 000 mètres cubes de décombres de la capitale et de ses environs.

AFP / le 07 septembre 2025 à 15h20

Essam Almuhaidb, PDG saoudien du groupe Almuhaidb, lors de la cérémonie d'ouverture de la 62e Foire internationale de Damas, la première édition organisée depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, à Damas, en Syrie, le 27 août 2025. Photo Khalil Ashawi / Reuters

L’Arabie saoudite a annoncé dimanche le lancement de projets humanitaires pour la Syrie, dont le déblaiement des décombres de guerre autour de Damas, quelques semaines après avoir communiqué sur des investissements de plusieurs milliards de dollars à venir pour aider à reconstruire les infrastructures du pays, ravagé par près de 15 ans de guerre civile.

Riche en pétrole, le royaume du Golfe est l'un des principaux soutiens du nouveau gouvernement syrien de transition, arrivé au pouvoir après l'offensive d'une coalition de rebelles, majoritairement islamistes, ayant renversé le 8 décembre 2024 le régime de Bachar el-Assad.

Recyclage d'au moins 30 000 mètres cube

Lors d'un événement organisé dimanche à Damas, le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salmane (KSrelief), organisme public, a annoncé un programme d'aide comprenant un projet visant à retirer plus de 75 000 mètres cubes de décombres de la capitale et de ses environs.

Sur le même sujet

La Syrie exporte sa première cargaison de pétrole brut depuis 14 ans

Le président de l'organisation saoudienne, Abdallah al-Rabiah, et le ministre syrien chargé des situations d'urgence et des catastrophes, Raed al-Saleh, ont signé un accord pour cette initiative, qui prévoit aussi le recyclage d'au moins 30 000 mètres cubes de débris issus de maisons et d'autres bâtiments détruits. M. Saleh a souligné que les décombres entravent les efforts humanitaires et la reconstruction, et que des « restes de guerre non explosés menacent la vie des civils ».

Travaux prévus dans les provinces d'Alep, Idleb et Homs

D’autres accords conclus ce dimanche prévoient que Riyad soutienne la réhabilitation de 34 écoles dans les provinces d'Alep, Idleb et Homs, fournisse du matériel à 17 hôpitaux à travers le pays, aide à reconstruire quelque 60 boulangeries et remette en état les réseaux d'assainissement et d'eau à Damas.

Depuis la chute de Bachar el-Assad, les nouvelles autorités syriennes cherchent à attirer des investissements pour la reconstruction des infrastructures détruites par 14 années de guerre civile.

Lire aussi

Pour les Kurdes, la désignation du futur Parlement n’est pas démocratique

Fin juillet, Riyad avait déjà promis 6,4 milliards de dollars d'investissements et de partenariats avec la Syrie.

La guerre a dévasté une grande partie des infrastructures syriennes, et l’ONU estime le coût de la reconstruction à plus de 400 milliards de dollars.

L’Arabie saoudite a annoncé dimanche le lancement de projets humanitaires pour la Syrie, dont le déblaiement des décombres de guerre autour de Damas, quelques semaines après avoir communiqué sur des investissements de plusieurs milliards de dollars à venir pour aider à reconstruire les infrastructures du pays, ravagé par près de 15 ans de guerre civile.Riche en pétrole, le royaume du Golfe est l'un des principaux soutiens du nouveau gouvernement syrien de transition, arrivé au pouvoir après l'offensive d'une coalition de rebelles, majoritairement islamistes, ayant renversé le 8 décembre 2024 le régime de Bachar el-Assad.Recyclage d'au moins 30 000 mètres cubeLors d'un événement organisé dimanche à Damas, le Centre d'aide humanitaire et de secours du roi Salmane (KSrelief), organisme...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut