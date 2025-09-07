L'armée fait état de deux projectiles tirés depuis Gaza vers Israël 

Israël a annoncé dimanche le tir de deux projectiles depuis la bande de Gaza vers son territoire, en pleine guerre entre l'armée israélienne et le Hamas.

« À la suite des sirènes d'alerte dans la région de Netivot et dans les communautés proches de la bande de Gaza, deux projectiles ont été identifiés lancés depuis le centre de Gaza vers le territoire israélien », a indiqué l'armée. Dans un communiqué, elle a précisé qu'un projectile avait été intercepté et que l'autre était tombé dans une zone dégagée.

C'est la première fois depuis plusieurs mois que des tirs depuis la bande de Gaza menacent Netivot (sud d'Israël), une ville d'environ 50.000 habitants située à une dizaine de kilomètres du territoire palestinien.

Ces dernières 48 heures, l'armée israélienne qui assiège la bande de Gaza, a détruit plusieurs tours dans le centre de la ville de Gaza et appelé les habitants à l'évacuer, près de deux ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Cette offensive sanglante a été lancée après une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. L'armée israélienne, qui a lancé en représailles une offensive dévastatrice dans le territoire palestinien, dit à présent vouloir s'emparer de la ville de Gaza, pour, selon elle, venir à bout du Hamas et libérer les otages enlevés durant l'attaque du 7-Octobre