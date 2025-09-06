Les sachets de nicotine, prisés des jeunes, bientôt bannis en France

Dénoncés pour leur toxicité et leur caractère addictif en particulier pour les enfants et adolescents, les sachets, billes et gommes de nicotine seront interdits en France à partir de mars 2026, une « victoire » pour les associations anti-tabac.

Le décret d'interdiction, paru au Journal officiel samedi, fait suite au bannissement des cigarettes électroniques jetables, prohibées à la vente depuis fin février, et à l'interdiction de fumer dans les espaces publics comme les jardins et parcs, les plages ou encore aux abords des écoles en vigueur depuis le 1er juillet.

Le bannissement des sachets « vise à protéger la santé publique: la nicotine est désormais considérée comme une substance vénéneuse en raison de ses effets nocifs, et son usage à visée récréative présente un risque d’initiation au tabagisme, notamment chez les jeunes », a justifié à l'AFP le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Le gouvernement avait annoncé à l'automne 2024 son intention de bannir les sachets de nicotine, également appelés pouches, en raison notamment d'un accroissement des intoxications chez les adolescents.

Le marché mondial des pouches a été évalué par Global Markets Insights à 6,6 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros) pour l'année 2023, et pourrait atteindre 27,4 milliards de dollars (23,4 mds d'euros) en 2032. Apparus récemment, les sachets de nicotine sans tabac renferment, dans un tissu perméable, des fibres de polymères imprégnées de nicotine et d'arômes et se glissent entre la lèvre et la gencive.

L'Alliance contre le tabac, une fédération d'associations anti-tabac, a salué une « victoire ». « Face à la baisse de la consommation de cigarettes dans les pays développés, les sachets de nicotine et les nouveaux produits nicotiniques (tabac chauffé et cigarettes électroniques) constituent le nouvel eldorado financier des cigarettiers », souligne l'organisation. Les fabricants British American Tobacco France et Philip Morris France ont dénoncé l'interdiction.