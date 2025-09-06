Israël détruit une nouvelle tour d'immeuble dans la ville de Gaza

Israël a détruit samedi après-midi une tour d'immeuble dans le sud-ouest de la ville de Gaza, ont indiqué à l'AFP des témoins après un bombardement israélien dans un périmètre que l'armée israélienne avait appelé un peu plus tôt les habitants à évacuer.

L'armée a « frappé il y a peu une tour d'immeuble utilisée par l'organisation terroriste Hamas dans la zone de Gaza Ville », selon un communiqué militaire. Des témoins ont indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de la tour Soussi, située dans le même périmètre d'évacuation que la tour Rouya que l'armée israélienne avait annoncé plus tôt vouloir viser.

Des vidéos de la tour d'une quinzaine d'étages s'effondrant sur elle même dans un grand nuage de poussière après des explosions à sa base circulent sur les réseaux sociaux. Reprenant l'une d'elle, le ministre de la Défense israélien Israël Katz a simplement écrit sur son compte X : « Nous continuons ». La veille, après une première destruction similaire d'immeuble dans l'ouest de la ville de Gaza, il avait écrit : « Nous avons commencé ».