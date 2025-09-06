La Sécurité de l'État saisit des timbres fiscaux sur le marché noir à Dekouané

La Sécurité de l'État a annoncé samedi avoir saisi des timbres sur le marché noir à Dekouané, au Mont-Liban, et scellé les bureaux concernés à la cire rouge.

« Dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre les crimes financiers et protéger les deniers publics, et suite à des informations reçues concernant la vente de timbres fiscaux sur le marché noir à un prix supérieur à celui fixé par le ministère des Finances, une patrouille de la Direction régionale du Mont-Liban de la Sécurité de l’État a perquisitionné mardi trois bureaux dans le quartier de Dekouané appartenant aux Libanais S.B., Q. C. et N.T. », a-t-elle indiqué dans un communiqué. «Une quantité de timbres fiscaux a été saisie, les bureaux ont été scellés à la cire rouge, et leurs propriétaires ont été placés en détention pour interrogatoire avant d’être relâchés», poursuit le texte.

Suite à la crise économique qui a éclaté au Liban en 2019, les timbres fiscaux étaient quasiment introuvables dans les points de vente et se vendaient à prix d'or sur le marché noir.