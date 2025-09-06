Israël appelle à évacuer une zone du sud-ouest de Gaza-ville annonçant une frappe sur une tour d'immeuble

L'armée israélienne a appelé samedi la population à évacuer les environs d'une tour située dans le sud-ouest de la ville de Gaza en prévision d'un bombardement à venir sur cet immeuble.

« Alerte urgente aux habitants de la ville de Gaza [...] et en particulier à ceux qui se trouvent dans l'immeuble Al-Rouya [...] ou dans les tentes avoisinantes », annonce un message diffusé sur les réseaux sociaux par le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne, accompagné d'une vue aérienne montrant l'immeuble marqué en rouge dans son environnement.

« Les forces [israéliennes] attaqueront le bâtiment prochainement en raison de la présence d'infrastructures terroristes [du mouvement islamiste palestinien] Hamas à l'intérieur ou à proximité », ajoute le colonel Adraee.