L'armée israélienne appelle à l'évacuation de la ville de Gaza avant un assaut annoncé | En direct

Le gouvernement libanais a « bien accueilli » le plan mis en place par l’armée pour désarmer le Hezbollah.

L'application du plan de l'armée soumise à des « contraintes » et le cabinet s'engage à élaborer une « stratégie de sécurité nationale ».

Journalistes tués fin août à Gaza : l'agence AP remet en cause la version israélienne.