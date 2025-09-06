L'armée israélienne appelle les habitants de Gaza-ville à partir vers une "zone humanitaire" plus au sud

L'armée israélienne a appelé samedi matin les habitants de Gaza-ville à évacuer vers une "zone humanitaire" déclarée par Israël plus au sud de la bande de Gaza, en prévision d'un assaut au sol à venir sur la plus grande ville du territoire palestinien.

"À partir de maintenant, et dans le but de faciliter le départ des habitants de la ville, nous déclarons la zone [côtière] d'Al-Mawasi [dans le sud de la bande de Gaza] comme zone humanitaire", annonce un message en arabe "aux habitants de la ville de Gaza et à tous ceux qui s'y trouvent" publié sur les réseaux sociaux par le colonel Avihai Adraee, porte-parole de l'armée israélienne pour le public arabophone.

"Profitez de l'occasion pour vous déplacer sans tarder vers la zone humanitaire et rejoindre les milliers de personnes qui s'y sont déjà rendues", ajoute le texte alors que l'ONU estime à environ un million le nombre de personnes présentes dans la région de Gaza-ville et met en garde contre un "désastre" à venir en cas d'expansion de l'offensive israélienne sur la cité.

mj/feb

