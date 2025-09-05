Le bilan humain à Gaza est désormais de 64 300 morts

Les tirs israéliens ont tué 69 personnes dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, et 422 autres ont été blessées, a déclaré le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne. Le ministère a ajouté que six des personnes tuées étaient en quête d’aide humanitaire, et que trois autres sont mortes de malnutrition.

Ce total porte le bilan des morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre a 64 300, dont 11 768 depuis que Israël a repris unilatéralement les combats en mars, après une trêve de deux mois.

Le ministère a précisé que, depuis l’effondrement de la trêve le 18 mars, 2 362 personnes ont été tuées alors qu’elles tentaien d'accéder à de l'aide humanitaire. Depuis le début de la guerre, 376 personnes sont mortes de faim ou de malnutrition, dont 134 enfants.