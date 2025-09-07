Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Lifestyle - Photo-roman

Le Liban, pays du sait-on jamais

Vivre au Liban, aujourd’hui comme de toute éternité, c’est vivre sur le fil du rasoir, dans une incertitude qui ne nous quittera jamais…

OLJ / Par Gilles KHOURY, le 07 septembre 2025 à 00h00

Le Liban, pays du sait-on jamais

Photo G.K.

C’est une question que j’ai entendue pas moins de dix fois en l’espace de seulement 48h passées au Liban. Deux mots, une question de rien du tout mais dont on sait, quand on est Libanais, qu’elle veut tout dire. Une question qui réapparaît sur les lèvres de tout le monde pour peu que le pays traverse la moindre turbulence. C’est-à-dire quasiment tout le temps. Une question élémentaire, rhétorique, peut-être même protocolaire, qui s’est transmise de génération en génération comme un tic ou un réflexe. « Chou awlak ? » Si la traduction littérale de cette interrogation se résume à « qu’en penses-tu ? », sa définition libanaise contient bien plus que cela. « Chou awlak ? », c’est dis-moi que tu sais quelque chose que je ne sais pas et qui pourrait me rassurer. « Chou awlak ? », c’est aide-moi à déchiffrer cette nouvelle énigme qu’on nous...
C’est une question que j’ai entendue pas moins de dix fois en l’espace de seulement 48h passées au Liban. Deux mots, une question de rien du tout mais dont on sait, quand on est Libanais, qu’elle veut tout dire. Une question qui réapparaît sur les lèvres de tout le monde pour peu que le pays traverse la moindre turbulence. C’est-à-dire quasiment tout le temps. Une question élémentaire, rhétorique, peut-être même protocolaire, qui s’est transmise de génération en génération comme un tic ou un réflexe. « Chou awlak ? » Si la traduction littérale de cette interrogation se résume à « qu’en penses-tu ? », sa définition libanaise contient bien plus que cela. « Chou awlak ? », c’est dis-moi que tu sais quelque chose que je ne sais pas et qui pourrait me rassurer. « Chou awlak ? », c’est aide-moi à...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut