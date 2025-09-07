Le Liban, pays du sait-on jamais

C’est une question que j’ai entendue pas moins de dix fois en l’espace de seulement 48h passées au Liban. Deux mots, une question de rien du tout mais dont on sait, quand on est Libanais, qu’elle veut tout dire. Une question qui réapparaît sur les lèvres de tout le monde pour peu que le pays traverse la moindre turbulence. C’est-à-dire quasiment tout le temps. Une question élémentaire, rhétorique, peut-être même protocolaire, qui s’est transmise de génération en génération comme un tic ou un réflexe. « Chou awlak ? » Si la traduction littérale de cette interrogation se résume à « qu’en penses-tu ? », sa définition libanaise contient bien plus que cela. « Chou awlak ? », c’est dis-moi que tu sais quelque chose que je ne sais pas et qui pourrait me rassurer. « Chou awlak ? », c’est aide-moi à...

