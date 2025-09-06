Menu
Moyen-Orient - Reportage

Contre la normalisation, des Marocains et des Bahreïnis rejoignent la flottille pour Gaza

Une dizaine de bateaux vont rejoindre de Tunis le convoi humanitaire parti d’Europe, augmentant considérablement la représentation des pays d’Afrique et du monde arabe.

Lilia BLAISE, de Tunis, le 06 septembre 2025 à 10h03

Contre la normalisation, des Marocains et des Bahreïnis rejoignent la flottille pour Gaza

L’activiste suédoise Greta Thunberg se tient sur un bateau de la flottille Global Sumud le jour du second départ vers Gaza depuis Barcelone, en Espagne, le 1er septembre 2025, après que des conditions météorologiques difficiles ont contraint la flottille à retourner au port. Eva Manez/Reuters

Les préparatifs sont dans leur dernière ligne droite. Après un retard dû au mauvais temps, qui a vu la flottille partie de Barcelone pour Gaza revenir à son port d’origine, les bateaux qui s’apprêtaient à la rejoindre de Tunis sont sur le point de lever l’ancre le 7 septembre. Parmi les volontaires qui prendront la mer, de nombreux représentants de pays d’Afrique et du monde arabe, moins visibles dans les flottilles parties d’Europe. Une occasion notamment pour des activistes marocains et bahreïnis de contester les accords d’Abraham signés par leur pays en 2020, nouant des relations avec Israël. Alors qu’Abou Dhabi était le fer de lance de la normalisation, aucune délégation émiratie ne prend part à la flottille au départ de Tunis selon les organisateurs. « Aujourd’hui, participer à cette flottille humanitaire, c’est une façon de montrer...
