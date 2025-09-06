L’or pourrait franchir les 5 000 dollars si Trump menace l’indépendance de la Fed, prévient Goldman Sachs

Les investisseurs privés se tournent massivement vers l’or, recherchant des placements refuges alors que les incertitudes économiques s’accroissent. Dans une note datée du 3 septembre, la banque américaine Goldman Sachs a estimé que le cours de l’or pourrait dépasser les 4 000 dollars l’once d’ici à la mi-2026.

Dan Struyven, co-responsable de la recherche mondiale sur les matières premières chez Goldman Sachs, a averti que la remise en cause de l’indépendance de la Réserve fédérale risquait d’entraîner « une hausse de l’inflation, une baisse des actions et des obligations à long terme, ainsi qu’une érosion du rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale ». Il a souligné que l’or reste « une réserve de valeur qui ne dépend pas de la confiance envers les institutions ».

Le président américain Donald Trump a par ailleurs intensifié ses efforts pour accroître son emprise politique sur la Fed, alors même que sa capacité à contenir l’inflation est largement considérée comme tributaire de son indépendance vis-à-vis de la Maison-Blanche.

Goldman Sachs a enfin averti qu’un redéploiement de seulement 1 % des capitaux privés investis dans les bons du Trésor américain vers l’or pourrait propulser son prix vers le seuil des 5 000 dollars l’once.