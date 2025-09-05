Désarmement du Hezbollah : suivez aussi le Conseil des ministres en direct en rejoignant notre groupe WhatsApp

Un mois jour pour jour après le Conseil des ministres du 5 août, ayant chargé l'armée libanaise de préparer un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année, le gouvernement se prépare aujourd'hui à discuter de ce plan, qui sera présenté aux ministres par le commandant en chef de la troupe, Rodolphe Haykal.

Alors que l'armée israélienne continue de mener des frappes quotidiennement au Liban, notamment dans le sud du pays, la réunion des ministres intervient sur fond de tractations politiques intenses ces derniers mois, visant à apaiser les tensions. En effet, le Hezbollah continue de refuser de remettre son arsenal, et plus encore, d'en discuter (et ce, même sans calendrier) : selon des informations obtenues ce 4 septembre par L'Orient-Le Jour, les ministres du tandem ont d'ailleurs prévu de se retirer de la séance dès que le débat touchera au plan de l'armée pour le désarmement des milices.

Si le ministre du Développement administratif, Fadi Makki - qui ne relève pas du tandem chiite - a décrit une « atmosphère rassurante » à l'approche de la réunion, qui doit débuter à 15h, les contacts et concertations politiques se poursuivent à l'approche du coup d'envoi, pour qu'une confrontation interne puisse être évitée.

Suivez en direct cette séance, et recevez nos notifications, analyses et articles en rejoignant le groupe WhatsApp de L'Orient-Le Jour, à partir de ce lien.