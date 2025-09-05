Menu
L'armée israélienne annonce qu'elle va cibler prochainement des tours d'immeubles dans la ville de Gaza


AFP / le 05 septembre 2025 à 13h43

L'armée israélienne a annoncé vendredi qu'elle allait prendre pour cible des tours d'immeubles, converties selon elle "en infrastructures terroristes", dans la ville de Gaza dans les prochains jours, avant le début d'une opération annoncée pour conquérir la ville.

"Dans les jours qui viennent, l'armée effectuera des frappes précises et ciblées contre des infrastructures terroristes représentant une menace directe pour les soldats", indique l'armée dans un communiqué, précisant que les tours d'immeubles seraient en particulier ciblées.

Avant les frappes "de nombreuses mesures seront prises afin de minimiser autant que possible le risque de faire des victimes civiles, notamment des avertissements ciblés, l’utilisation de munitions de précision, la surveillance aérienne et un renseignement renforcé", ajoute le communiqué.

