Une commissaire européenne qualifie la situation à Gaza de « génocide », déplore l'inaction des 27

La commissaire européenne Teresa Ribera a qualifié jeudi la situation à Gaza de « génocide », déplorant l'inaction des 27 Etats membres de l'UE sur la question. Elle est la première au sein de l'exécutif européen à s'exprimer ainsi. « Le génocide à Gaza met en évidence l'incapacité de l'Europe à agir et à parler d'une seule voix, alors même que des manifestations se propagent dans les villes européennes », a affirmé la responsable espagnole lors d'un discours à l'école d'enseignement supérieur Sciences Po Paris.

Les Vingt-Sept se sont montrés particulièrement divisés sur l'attitude à adopter vis-à-vis d'Israël depuis le début de sa guerre à Gaza contre le Hamas, en réplique à l'attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 sur le sol israélien par ce mouvement islamiste palestinien.

Plusieurs pays, dont l'Allemagne, insistent sur le droit d'Israël à se défendre, dans le respect du droit international, tandis que d'autres, comme l'Espagne, dénoncent depuis plusieurs mois un « génocide » à l'encontre des Palestiniens de Gaza. Ces divisions paralysent toute action européenne sur le dossier. La Commission européenne avait ainsi estimé fin juin qu'Israël violait un article de l'accord d'association qui l'unit à l'UE, en matière de respect des droits de l'homme. En guise de riposte, elle avait proposé de suspendre certains financements européens pour des start-up israéliennes. Mais cette décision n'a pas encore obtenu le feu vert des Etats membres, malgré des semaines de tractations.