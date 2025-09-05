Polémique autour du tournage de la série israélienne Fauda à Marseille

La polémique enfle et vire au règlement de comptes politique à Marseille, dans le sud-est de la France, autour du tournage de la série israélienne « Fauda », un temps prévu dans la ville et finalement programmé à Budapest. Série au succès mondial, visible sur Netflix, « Fauda » (chaos, en arabe) raconte la vie d'une unité israélienne d'agents infiltrés combattant des Palestiniens.

Tout est parti d'une information de médias israéliens lundi, assurant qu'une partie du tournage prévu dans la deuxième ville de France de la saison 5 était annulé « pour des raisons de sécurité ». La bande-annonce de la dernière saison, diffusée sur les réseaux sociaux, montre plusieurs scènes censées se dérouler à Marseille, notamment un plan de l'emblématique basilique de la ville, la Bonne-Mère. L'information a aussitôt fait réagir des responsables politiques locaux, au premier rang desquels Martine Vassal, présidente de droite du département des Bouches-du-Rhône dont Marseille est la ville principale : « Comment Marseille peut-elle laisser l'antisémitisme s'installer au point de dissuader les artistes ? », s'est-elle interrogée sur X lundi. Mais jeudi, la société israélienne de production de Fauda, YES Studios, a assuré à l'AFP que « les questions de sécurité ne sont pas à l'origine du transfert du tournage de la 5e (...) à Budapest ».

« Image sulfureuse »

Le projet « n'en était même pas encore au stade des autorisations de tournage », selon la mairie de Marseille, expliquant à l'AFP qu'il a été abandonné « notamment pour des raisons logistiques ».

Selon une source proche du dossier, « le contexte géopolitique rendait le tournage éventuel hyper-compliqué et a fait reculer la production israélienne », qui craignait « potentiellement des blocages des tournages », comme par exemple en Espagne, où la course cycliste de la Vuelta est très fortement perturbée par des manifestants propalestiniens.

À Marseille, à quelques mois des municipales de 2026 et dans un contexte tendu par une agression au couteau en plein centre-ville mardi, l'affaire « Fauda » a aussi pris une tournure très politique, gauche et droite s'invectivant sur les réseaux sociaux. Façonnée par l'immigration, Marseille accueille parmi les plus importantes communautés musulmanes et juives d'Europe. Les actes antisémites recensés par la police y ont augmenté après l'attaque du 7 octobre 2023, comme partout en France. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, entre janvier et mai 2025 un total de 504 actes antisémites ont été recensés dans le pays. Une baisse de 24% sur un an, mais un doublement (+134%) par rapport à la même période de 2023.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, une source policière a indiqué à l'AFP avoir observé une « augmentation des actes antisémites » après le 7 octobre, particulièrement des dégradations (tags et inscriptions) qui en constituent la majorité. Le nombre d'agressions physiques à caractère antisémite, en revanche, est resté stable. Présidente de l'antenne locale du Conseil représentatif des organisations juives de France (Crif), Fabienne Bendayan estime quant à elle que la décision de la production israélienne « entache l'image de la ville », mais rappelle que Marseille a « une image sulfureuse » en termes de sécurité.