L'armée israélienne dit avoir pris le contrôle de 40% de Gaza-ville

Le porte-parole de l'armée israélienne, Effie Defrin, a indiqué jeudi soir que les troupes israéliennes contrôlaient 40% de Gaza-ville, dans une déclaration télévisée, alors qu'Israël a annoncé vouloir s'emparer de la ville.

"Aujourd’hui, nous contrôlons 40% du territoire de Gaza-ville. L'opération va se poursuivre et s'intensifier dans les prochains jours. Le Hamas affrontera les forces de l'armée à Gaza-ville avec toute sa puissance. Nous allons accroître la pression sur le Hamas jusqu'à sa défaite", a dit M. Defrin.

© Agence France-Presse