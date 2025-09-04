Menu
OLJ / le 04 septembre 2025 à 19h40

Les familles des victimes de l’explosion du port poursuivent leurs appels pour faire aboutir l’enquête

Les silos détruits du port de Beyrouth, en 2024, soit quatre ans après la tragédie du 4 août 2020. Photo Matthieu Karam/L'Orient-Le Jour

Cinq ans et un mois après la tragédie qui a coûté la vie à plus de 230 personnes et ravagé la capitale libanaise, l'association des familles des victimes de l'explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth s'est une nouvelle fois réunie, jeudi peu après 18h, devant la statue de l'Émigré libanais, pour demander que l'enquête lancée afin d'identifier et de juger les responsables aboutisse.

« Le 4 août 2020, il ne s’agissait pas seulement d’une explosion, mais d’un massacre visant toute une ville et ses habitants, et par extension tous les Libanais. C’est un crime délibéré et intentionnel qui a transformé le port en une bombe, tuant des centaines d’innocents, blessant des milliers de personnes, déplaçant des dizaines de milliers de familles et laissant une cicatrice que le temps n’effacera jamais », ont notamment écrit les participants dans un communiqué publié en marge de ce nouveau rassemblement.

« Nous déclarons clairement : il faut tenir responsables tous ceux qui ont permis l’existence de ces matériaux mortels, tous ceux qui savaient et se sont tus, tous ceux qui ont conspiré, du plus bas employé au plus haut responsable », ont-ils ajouté.

Dernier développement du dossier : le 29 août dernier, le ministre de la Justice, Adel Nassar, a reçu les proches de deux anciens officiers des douanes du port, Joseph Nicolas Skaff et Mounir Abou Rjeily, retrouvés morts dans des circonstances suspectes, respectivement en mars 2017 et en décembre 2020.

