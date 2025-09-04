Raggi à la Ligue arabe : la décision sur le monopole des armes est « souveraine »

Le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi, a fait l’éloge au Caire de la décision « historique » prise en août dernier par le gouvernement libanais de demander à l’armée d’établir un plan de désarmement des milices, assurant qu'elle avait été «souveraine» et que le Liban comptait sur le « soutien » des pays arabes dans la nouvelle phase qui s’annonce.

« Ces mesures visent à étendre l’autorité de l’État et sa pleine souveraineté sur l’ensemble du territoire libanais, et il s’agit de décisions souveraines sur lesquelles le Liban refuse catégoriquement toute ingérence extérieure, comptant fortement sur le soutien des pays arabes frères », a déclaré M. Raggi lors de la 164e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe réunissant les ministres des Affaires étrangères des pays membres, rapporte l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

Le Conseil de la Ligue des États arabes a adopté, dans son communiqué final, un paragraphe dans lequel il exprime sa solidarité avec le Liban, réaffirmant son soutien à la décision du gouvernement de confiner les armes à l’armée et aux forces de sécurité légales sur l’ensemble du territoire libanais, et rejetant toute ingérence étrangère dans cette affaire souveraine. Il a également salué le lancement du processus de remise des armes palestiniennes et appelé à son achèvement avec un soutien arabe.

Les opposants à la décision du Conseil des ministres, qui vise principalement à désarmer le Hezbollah et les milices palestiniennes présentes dans les camps de réfugiés, estiment qu’elle a été prise sous la pression américaine alors que le refus de la milice chiite de se laisser désarmer est explicitement soutenu par l’Iran. Le Conseil des ministres doit se réunir vendredi pour débattre du plan de l’armée.

Réformes et frontières

Le ministre des AE a aussi condamné la poursuite par Israël de ses attaques et violations quotidiennes de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et de l’accord de cessation des hostilités du 27 novembre 2024 « malgré toutes les mesures prises par le Liban, notamment le déploiement de l’armée libanaise dans l’ensemble du Sud et le retrait des armes illégales ».

Il a renouvelé son appel à la communauté internationale pour « exercer des pressions sur Israël afin de mettre fin à ses agressions, de respecter la souveraineté libanaise et de se retirer immédiatement, complètement et sans conditions de tous les territoires libanais occupés, et revenir au respect des clauses de l’accord d’armistice signé avec le Liban en 1949 sous supervision de l’ONU ». Il a de nouveau appelé les pays arabes à soutenir l’armée libanaise afin de lui permettre d’appliquer la décision du gouvernement de confiner les armes à l’État.

Dans son discours à la Ligue arabe, Joe Raggi a également défendu la volonté de réforme du gouvernement, espérant qu’elle «ouvre la voie au retour des investissements arabes dans le cadre de l’intégration économique arabe et d’un partenariat véritable». Il a assuré que le Liban était disposé à coopérer et à coordonner avec la Syrie pour résoudre toutes les questions épineuses et les dossiers en suspens depuis des décennies entre les deux pays, notamment la délimitation et la démarcation des frontières, quelques jours après le passage d’une délégation syrienne au Liban pour aborder cette question.

Le ministre a aussi réaffirmé « le soutien du Liban aux droits légitimes du peuple palestinien, en particulier la création de son État indépendant et son droit à l’autodétermination », et rejeté « toute tentative d’élimination de la cause palestinienne, qui ne conduirait pas à la stabilité régionale mais accroîtrait les complications et les tensions ».

Le Conseil a renouvelé son engagement à soutenir le Liban face à ses crises économiques, condamné les agressions israéliennes continues et affirmé son soutien à l’application de la résolution 1701 et de l’accord d’armistice de 1949, ainsi qu’au retrait complet des forces israéliennes des territoires libanais occupés.