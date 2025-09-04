Saisie record de cocaïne au Liban : 125 kg d'une valeur de 15 millions de dollars, révèle Hajjar

Le ministre de l'Intérieur Ahmad Hajjar a annoncé jeudi que la saisie mardi au port de Tripoli, au Liban-Nord, de 125 kilogrammes de cocaïne est « la plus grande quantité de cocaïne jamais introduite en contrebande » dans le pays, pour une valeur de 15 millions de dollars.

Lors d'un court entretien à la chaîne saoudienne al-Arabiya, qui l'a joint par téléphone, le ministre a également réaffirmé « la coopération étroite avec l'Arabie saoudite » dans la lutte contre la contrebande, soulignant que « d'autres opérations (avec cette monarchie du Golfe) sont encore en cours pour intercepter des réseaux de drogue ».

« Nous avons saisi la plus grande quantité de cocaïne jamais introduite en contrebande au Liban dans un navire en provenance du Brésil à destination du port de Tripoli », avait annoncé mardi le ministre Hajjar lors d'une conférence de presse. « Au cours de cette opération, le bureau de lutte contre la drogue a saisi 125 kilogrammes de cocaïne en provenance du Brésil via Amman, dissimulés dans 10 bidons camouflés de façon professionnelle, parmi un total de 840 bidons contenant des huiles et des graisses (...) Deux individus ont été arrêtés dans le cadre de cette opération et d’autres complices sont poursuivis », a-t-il ajouté, notant qu'une enquête est en cours.

M. Hajjar avait déjà remercié l’Arabie saoudite pour « ses efforts et sa coordination ». « Nous travaillons avec acharnement et avec toutes les capacités dont nous disposons. Nous n’accepterons pas que le Liban devienne un passage pour la contrebande de stupéfiants », avait-il dit.

Les autorités libanaises ont dernièrement renforcé la lutte contre le trafic de drogue, à l'origine de la crise politico-diplomatique avec les pays du Golfe au cours des dernières années. Fin août, les Forces de sécurité intérieure (FSI) avaient arrêté à l’Aéroport international de Beyrouth (AIB), dans le cadre d’une coopération conjointe avec les autorités qataries, un ressortissant brésilien qui tentait de faire passer de la cocaïne en avalant 133 capsules pour un poids total de 1,8 kg de produit. L’armée libanaise avait de son côté annoncé dernièrement le démantèlement d'une importante usine de fabrication de pilules de captagon, une drogue de synthèse, à Yammouné, dans la région de Baalbeck (Békaa), « l’une des plus grandes usines découvertes à ce jour ».