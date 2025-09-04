Israël fait grimper le mercure : au moins deux morts

Dans un nouveau coup de pression, l’armée israélienne a mené mercredi une série d’attaques sur le Liban-Sud, qui ont fait au moins deux morts et plusieurs blessés, dont deux enfants. Une (énième) escalade qui intervient à deux jours d’un Conseil des ministres crucial, consacré à l’étude du plan de l’armée pour le désarmement des milices.L’armée israélienne a par ailleurs revendiqué une incursion nocturne dans le secteur est, au niveau des fermes de Chebaa contestées. « Au cours de la nuit dernière, les forces de la brigade des montagnes (810), sous le commandement de la 210e division, ont mené une opération » dans la région de « Har Dov au Liban-Sud » (le nom israélien des fermes de Chebaa), où elles ont détruit plusieurs positions utilisées par le Hezbollah par le passé, a indiqué le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, sur X. Dans une autre de ces incursions, au niveau de Aïtaroun, dans le caza de Bint Jbeil, l’armée israélienne a fait exploser un bâtiment qui servait à l’élevage d’ovins, rapporte notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.L’aviation israélienne a également bombardé un complexe comprenant des magasins et des ateliers industriels à Kharayeb, dans le caza de Saïda, faisant au moins quatre blessés. Une autre frappe, menée avec un drone, a tué un homme dans le centre de Yater, caza de Bint Jbeil. La victime a été identifiée comme étant Abdel Monhem Soueidane. L’armée israélienne a décrit ce dernier comme étant un responsable local du Hezbollah. Un bombardement d’artillerie israélien a encore visé les abords de Chebaa. Selon des habitants, un obus a frappé directement une maison habitée en périphérie du village, tuant un père de famille, Ali Teffeha, et blessant légèrement ses deux enfants, âgés de 4 et 6 ans. En début de soirée, une frappe menée par un drone israélien a touché la localité de Taybé, dans le caza de Marjeyoun, et fait un blessé grave.Des drones israéliens avaient par ailleurs largué, plus tôt dans la journée, des bombes sur Houla, visant un homme qui transportait des meubles et qui a été légèrement blessé, ainsi que le conducteur d’un camion portant une citerne d’eau et qui en est sorti indemne. Des rafales de mitrailleuse, tirées depuis le site de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs contestées de Kfarchouba, ont visé ce village du caza de Hasbaya.

La Finul pas épargnée

En outre, la Force intérimaire de l’ONU au Liban (Finul) a indiqué mercredi dans un communiqué qu’Israël a largué, la veille, quatre grenades près de Casques bleus qui déblayaient une route bloquant l’accès à une de ses positions proches de la ligne bleue. Un des projectiles « est tombé à une vingtaine de mètres et les trois autres à environ 100 mètres du personnel de l’ONU et des véhicules » du convoi, avant que les drones ne retournent au sud de la ligne bleue, vers le territoire israélien, ajoute la Force. Elle souligne que l’armée israélienne avait été prévenue à l’avance des travaux prévus, au sud-est de Marwahine, localité située à quelques kilomètres de la position de Jabal Blat, toujours occupée par Israël en territoire libanais. Le chantier prévu a été suspendu pour assurer la sécurité des soldats. Elle a encore considéré que « toute action mettant en danger les soldats de la paix et les biens de l’ONU, ainsi que toute ingérence dans les tâches qui leur sont confiées, sont inacceptables et constituent une violation grave de la résolution 1701 (du Conseil de sécurité) et du droit international ». « Il est de la responsabilité de l’armée israélienne d’assurer la sécurité et la sûreté des gardiens de la paix qui accomplissent les tâches qui leur sont confiées par le Conseil de sécurité », poursuit le communiqué. L’armée israélienne a affirmé, de son côté, qu’elle n’avait pas visé « délibérément » les soldats de la Finul, affirmant avoir détecté « une activité suspecte » dans la région. La France, l’Espagne ainsi qu’un porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ont dénoncé l’incident.