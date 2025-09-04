L’USEK trace sa voie : excellence, numérique et engagement sociétal 

Avec l’élection du révérend père le Pr Joseph Moukarzel à la tête de l’USEK, Rima Mattar, vice-présidente chargée des affaires internationales et des initiatives mondiales, et élue provost de l’USEK, a pris ses fonctions en juillet. L’établissement universitaire consolide sa stratégie, tout en y apportant des changements en phase avec l’évolution de notre époque. « Toute nouvelle présidence universitaire incarne un double mouvement : tout d’abord la poursuite de la mission historique de l’université, et en même temps un nouvel élan », affirme Rima Mattar. La nouvelle provost explique que l’élection du Pr Moukarzel apporte un souffle nouveau aux piliers fondamentaux de cet établissement, allant de l’excellence académique et de l’engagement sociétal jusqu’à la préparation des étudiants aux enjeux de la mondialisation, en passant par la recherche à impact. La vision du nouveau président s’adapte ainsi « aux défis émergents et aux grandes transformations » et les intègre aux programmes et à l’offre de formations de l’USEK. « Ce n’est pas tant un changement de cap mais plutôt un approfondissement visant à transformer l’existant en moteur d’innovation pour que l’USEK demeure non seulement fidèle à son ADN maronite et catholique, mais aussi à sa mission », poursuit-elle.

Par ailleurs, des changements structurels et méthodologiques ont accompagné l’élection du président Moukarzel, renforçant « l’identité de l’USEK en tant qu’établissement agile, inclusif, connecté, résolument ancré dans son temps, mais avec une vision d’avenir », assure la provost. Au niveau structurel, le processus de modernisation de l’université, lancé il y a plusieurs années, a été établi en adéquation avec les transformations du secteur de l’enseignement supérieur au Liban et sur la scène internationale. « La gouvernance de l’université a été repensée pour gagner en agilité et en cohérence. Une équipe de direction resserrée concentre désormais ses efforts sur l’innovation académique, la transformation numérique et l’impact sociétal », note Rima Mattar.

Sur le plan de la méthodologie, « les décisions s’appuient sur des données fiables et s’inscrivent dans des cycles courts d’expérimentation et d’évaluation ». L’objectif est de répondre aux attentes des étudiants ainsi qu’aux besoins du marché et de la société.

Les objectifs du développement durable au cœur des priorités

Parmi ses priorités, la nouvelle provost de l’USEK en cite trois, dont en premier lieu les formations et les programmes innovants. Consolider les programmes reconnus de l’USEK, harmoniser les structures académiques et multiplier les passerelles interdisciplinaires s’inscrivent ainsi en haut de la liste. « Chaque étudiant doit pouvoir construire un parcours riche, flexible et en phase avec la réalité du monde contemporain. » Pour aider dans la création de nouveaux programmes et l’ajustement des cursus existants, les responsables académiques adoptent une approche basée sur des données, s’appuyant sur des systèmes avancés d’analyse. « L’usage des données permet d’anticiper les besoins et ressources, et d’aligner les programmes sur les tendances du marché et les compétences émergentes. Cette analyse, couplée à la consultation régulière des parties prenantes, des employeurs des secteurs public et privé, permet de renforcer la pertinence de nos programmes », explique Rima Mattar.

Autre priorité de la provost, l’intégration de manière responsable de l’intelligence artificielle générative dans la pédagogie. « Cette transition doit concerner l’enseignement ainsi que les méthodes d’évaluation et d’accompagnement. Cela implique un véritable plan de développement du corps professoral aussi. » Il s’agit, par conséquent, de mettre à jour le programme de formation continue qui dotera les enseignants des compétences numériques et pédagogiques nécessaires, à l’ère de l’IA. Comme troisième priorité, les objectifs du développement durable, « pilier majeur pour l’université », seront intégrés dans chaque programme à l’USEK. « Les référentiels nous permettent de repenser nos enseignements et de nous interroger sur les compétences transmises aux étudiants et en quoi ces compétences peuvent contribuer aux objectifs du développement durable. » La provost ajoute que le devoir de l’USEK est de préparer ses étudiants à relever les divers défis auxquels est confrontée la région, de former une jeunesse qualifiée, capable de transformer ces défis en opportunités, et d’encourager un type de recherche plus engagé dans notre société.

Comme réponses directes à ces défis, elle cite la consolidation des filières phares et des compétences-clés dont le marché a besoin, mais aussi le développement des parcours interdisciplinaires et des doubles diplômes, dont le but est de former « des profils capables de traiter des problèmes complexes de manière globale », ainsi que l’intégration des compétences numériques de l’IA responsable, lesquelles « incitent les étudiants et chercheurs à participer activement à la transformation numérique ».

Enfin, Rima Mattar souligne la dimension cruciale de l’internationalisation. « L’USEK y est déjà fortement engagée et poursuivra cette dynamique en veillant à ce que l’ouverture au monde soit intégrée aux programmes. L’objectif est de garantir aux étudiants une expérience internationale, même sans mobilité physique. Il faut enrichir l’expérience des étudiants et le contenu pédagogique par des collaborations internationales, des projets communs, des doubles diplômes… C’est ainsi que nous préparons nos étudiants à évoluer dans un environnement interculturel et mondialisé », précise-t-elle.

Estimant que la force de l’USEK réside dans ses communautés académique et étudiante, Rima Mattar assure que les projets de cet établissement pourront se concrétiser grâce à la participation de chacun. « Avec l’expertise de nos doyens, l’énergie de nos enseignants, la créativité de nos étudiants, nous pourrons incarner l’excellence académique et une université avant-gardiste, au service du Liban et d’un monde en quête de repères », conclut-elle.