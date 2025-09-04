Menu
Moyen-Orient - Témoignage

Après la suspension de visas pour les Palestiniens : « C’est comme si le monde tentait de faire taire notre voix »

Les projets et la trajectoire de certains citoyens palestiniens ont déjà été impactés par la décision américaine.  

Par Tatiana KROTOFF, le 04 septembre 2025 à 19h02

Après la suspension de visas pour les Palestiniens : « C’est comme si le monde tentait de faire taire notre voix »

Un passager, tenant son passeport palestinien, est assis dans une salle d’attente du côté jordanien du pont du roi Hussein, entre la Cisjordanie et la Jordanie, le 19 juillet 2022/AFP

« Ça a été un choc, confie d’emblée Ismaïl, au bout du fil. La décision américaine a déjà affecté mes projets. » Le jeune réalisateur originaire de Jénine, en Cisjordanie, entamait tout juste la préparation de son voyage aux États-Unis pour défendre sa dernière production dans un festival audiovisuel, lorsque le département d’État américain a annoncé avec fracas la suspension des visas pour les détenteurs de passeports palestiniens. Le 18 août dernier, l’ordre a été donné aux agents consulaires américains d’invoquer systématiquement l’article 221-G de la loi sur l'immigration et la nationalité (1952) pour refuser tout visa temporaire aux citoyens palestiniens. « Cela concerne tous les types de visas temporaires, allant des visas étudiants aux visas touristiques, en passant par les visas médicaux mais aussi de travail temporaire comme...
« Ça a été un choc, confie d’emblée Ismaïl, au bout du fil. La décision américaine a déjà affecté mes projets. » Le jeune réalisateur originaire de Jénine, en Cisjordanie, entamait tout juste la préparation de son voyage aux États-Unis pour défendre sa dernière production dans un festival audiovisuel, lorsque le département d’État américain a annoncé avec fracas la suspension des visas pour les détenteurs de passeports palestiniens. Le 18 août dernier, l’ordre a été donné aux agents consulaires américains d’invoquer systématiquement l’article 221-G de la loi sur l'immigration et la nationalité (1952) pour refuser tout visa temporaire aux citoyens palestiniens. « Cela concerne tous les types de visas temporaires, allant des visas étudiants aux visas touristiques, en passant par les visas...
