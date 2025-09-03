« Si le message des Émirats ne trouve pas d'écho, cela marquera la fin des accords d'Abraham »

La mise en garde est inédite. À l’approche du cinquième anniversaire des accords d’Abraham, signés le 15 septembre 2020 entre les Émirats arabes unis (EAU) et Israël, Abou Dhabi hausse le ton. « L'annexion (de territoires) en Cisjordanie constituerait une ligne rouge » pour la monarchie du Golfe, a menacé Lana Nusseibeh, ministre adjointe chargée des affaires politiques au ministère émirati des Affaires étrangères, allant jusqu’à prévenir que l’annexion « compromettrait gravement (...) l'esprit des accords » d'Abraham, qui ont normalisé les relations entre les deux pays.Cette prise de position intervient alors que, selon plusieurs sources israéliennes, la coalition au pouvoir aurait récemment débattu de la question, en représailles à la reconnaissance attendue de l’État de Palestine par...

