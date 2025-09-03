« Si le message des Émirats ne trouve pas d'écho, cela marquera la fin des accords d'Abraham »
Le politologue dubaïote Abdulkhaleq Abdulla, chercheur non résident à l’Université Harvard, fait le point après les menaces d'Abou Dhabi à l’encontre d’Israël.
Propos recueillis par Noura DOUKHI,
le 03 septembre 2025 à 20h14
Un Palestinien regarde les drapeaux israéliens placés au-dessus d'une maison qui a été occupée par des colons israéliens dans la vieille ville, à Hébron, en Cisjordanie, le 3 septembre 2025. Mussa Qawasma/Reuters
La mise en garde est inédite. À l’approche du cinquième anniversaire des accords d’Abraham, signés le 15 septembre 2020 entre les Émirats arabes unis (EAU) et Israël, Abou Dhabi hausse le ton. « L'annexion (de territoires) en Cisjordanie constituerait une ligne rouge » pour la monarchie du Golfe, a menacé Lana Nusseibeh, ministre adjointe chargée des affaires politiques au ministère émirati des Affaires étrangères, allant jusqu’à prévenir que l’annexion « compromettrait gravement (...) l'esprit des accords » d'Abraham, qui ont normalisé les relations entre les deux pays.Cette prise de position intervient alors que, selon plusieurs sources israéliennes, la coalition au pouvoir aurait récemment débattu de la question, en représailles à la reconnaissance attendue de l’État de Palestine par plusieurs pays. Une annonce qui devrait...
Enfin un pays arabe qui a un traité de paix avec Israël et qui réagit avec fermeté et contre ce gouvernement extrême et hors contrôle.
20 h 57, le 03 septembre 2025