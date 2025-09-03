Immatriculation : le président de la Fédération des transports routiers note des progrès

Le président de la Fédération des transports routiers, Bassam Tleiss, s’est rendu mercredi au Centre d’enregistrement des véhicules de Dekouané (Nafaa), en banlieue est de Beyrouth, et a constaté « des progrès par rapport à la situation du service il y a deux ou trois mois, à une époque où les citoyens protestaient contre les retards dans le traitement des transactions », rapporte l’Agence nationale d’information (ANI, officielle). Il a appelé à ce que « ce qui se fait dans le service central de Dekouané soit généralisé à toutes les antennes régionales ».

Cette visite intervient alors que le projet de modernisation des titres et de l’immatriculation des véhicules, confié à la société Inkript en 2015, refait surface après plusieurs années de retards et de dysfonctionnements liés à la crise économique et financière. La commission parlementaire des Travaux publics et des Transports a saisi le parquet, estimant que le marché public, entaché de vices de procédure et d’un contrôle public défaillant, a généré un surcoût pour les usagers et paralysé la délivrance des permis et plaques.

« Nous sommes venus (...) afin de nous informer de la situation du service après les crises successives qui ont frappé le Liban, affectant directement la Nafaa ainsi que l’ensemble des citoyens, parmi lesquels les chauffeurs de transport public », a indiqué Bassam Tleiss, lors d'une conférence de presse suite à sa réunion, rapporte l'ANI.

« Nous étions déjà venus à la Nafaa à plusieurs reprises, dans un contexte marqué par des dysfonctionnements et des problèmes récurrents. Nous avons été informés par le général (Hassan Kobersly, en charge du Centre de Dekouané) du plan de travail, de son état d’avancement, des points réalisés et de ceux qui restent en suspens », a poursuivi M. Tleiss. « Il est apparu , lors de la visite, que la situation du service a changé par rapport à ce qu’elle était il y a deux ou trois mois, à une époque où les citoyens protestaient hautement contre les retards dans le traitement des transactions. Désormais, les choses se déroulent de manière ordonnée : celui qui souhaite accomplir sa transaction peut le faire par l’intermédiaire de Liban Post, et celui qui se rend à la Nafaa est accueilli dignement » a-t-il indiqué.

Le président de la Fédération des transports routiers a également souligné « le rôle de la plateforme qui a facilité les démarches des citoyens, même si nous espérons arriver au jour où nous pourrons nous en passer ». Le 15 avril, la Nafaa a annoncé une mise à jour de son système de prise de rendez-vous, permettant aux Libanais de prendre directement rendez-vous en ligne à partir de 10h les jours de semaine pour effectuer leurs transactions en personne dans son centre à Dekouané.