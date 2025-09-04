Questionnaire de Proust à Marwan Chahine

Marwan Chahine est né à Lyon en 1982 d’un père libanais et d’une mère française. Après des études de philosophie, il se tourne vers le journalisme et débute à Libération. Correspondant au Caire pendant trois ans, il y suit la révolution égyptienne avant de s’installer à Beyrouth en 2015. Dix années de recherche et d’enquête aboutissent à son premier livre : Beyrouth, 13 avril 1975. Autopsie d’une étincelle (Belfond). Cet ouvrage, qui revient sur les origines de la guerre libanaise, a reçu le prix France-Liban 2024 de l’ADELF et sera prochainement traduit en arabe par L’Orient des Livres, Oser Dire et le Centre de développement national.

Quel est votre principal trait de caractère ?

L’obstination nonchalante.

Votre qualité préférée chez une personne ?

L’intelligence et la douceur.

Qu’appréciez-vous le plus chez vos amis ?

Leur fidélité.

Votre principal défaut ?

Je peux être rancunier.

Votre occupation préférée ?

Observer le monde à la terrasse d’un café.

Votre rêve de bonheur ?

Je suis bien trop superstitieux pour en parler.

Quel serait votre plus grand malheur ?

Encore pire !

Ce que vous voudriez être ?

Quelqu’un qui n’aspire pas à être quelqu’un d’autre.

Le pays où vous désireriez vivre ?

Un pays méditerranéen.

La fleur que vous aimez ?

Le nénuphar.

L’oiseau que vous préférez ?

Les perroquets, surtout s’ils sont mal élevés.

Vos auteurs favoris en prose ?

Dostoïevski et Faulkner.

Vos poètes préférés ?

Apollinaire, Verlaine et Brassens.

Vos héros dans la fiction ?

Ulysse, Corto Maltese.

Vos héroïnes dans la fiction ?

Antigone.

Vos héros et héroïns dans la vie réelle ?

Les soignants et les journalistes de Gaza.

Les caractères historiques que vous détestez le plus ?

Il y en a un certain nombre, mais Benyamin N. est assez haut sur ma liste.

Le fait militaire que vous admirez le plus ?

L’objection de conscience et les actes de résistance.

La réforme que vous estimez le plus ?

L’abolition des privilèges.

Comment aimeriez-vous mourir ?

En toute discrétion.

Le don de la nature que vous aimeriez avoir ?

L’oubli.

Votre devise ?

Essayer encore, rater encore, rater mieux.