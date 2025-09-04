Questionnaire de Proust à Marwan Chahine

Marwan Chahine est né à Lyon en 1982 d’un père libanais et d’une mère française. Après des études de philosophie, il se tourne vers le journalisme et débute à Libération. Correspondant au Caire pendant trois ans, il y suit la révolution égyptienne avant de s’installer à Beyrouth en 2015. Dix années de recherche et d’enquête aboutissent à son premier livre : Beyrouth, 13 avril 1975. Autopsie d’une étincelle (Belfond). Cet ouvrage, qui revient sur les origines de la guerre libanaise, a reçu le prix France-Liban 2024 de l’ADELF et sera prochainement traduit en arabe par L’Orient des Livres, Oser Dire et le Centre de développement national.
Quel est votre principal trait de caractère ?
L’obstination nonchalante.
Votre qualité préférée chez une personne ?
L’intelligence et la douceur.
Qu’appréciez-vous le plus chez vos amis ?
Leur fidélité.
Votre principal défaut ?
Je peux être rancunier.
Votre occupation préférée ?
Observer le monde à la terrasse d’un café.
Votre rêve de bonheur ?
Je suis bien trop superstitieux pour en parler.
Quel serait votre plus grand malheur ?
Encore pire !
Ce que vous voudriez être ?
Quelqu’un qui n’aspire pas à être quelqu’un d’autre.
Le pays où vous désireriez vivre ?
Un pays méditerranéen.
La fleur que vous aimez ?
Le nénuphar.
L’oiseau que vous préférez ?
Les perroquets, surtout s’ils sont mal élevés.
Vos auteurs favoris en prose ?
Dostoïevski et Faulkner.
Vos poètes préférés ?
Apollinaire, Verlaine et Brassens.
Vos héros dans la fiction ?
Ulysse, Corto Maltese.
Vos héroïnes dans la fiction ?
Antigone.
Vos héros et héroïns dans la vie réelle ?
Les soignants et les journalistes de Gaza.
Les caractères historiques que vous détestez le plus ?
Il y en a un certain nombre, mais Benyamin N. est assez haut sur ma liste.
Le fait militaire que vous admirez le plus ?
L’objection de conscience et les actes de résistance.
La réforme que vous estimez le plus ?
L’abolition des privilèges.
Comment aimeriez-vous mourir ?
En toute discrétion.
Le don de la nature que vous aimeriez avoir ?
L’oubli.
Votre devise ?
Essayer encore, rater encore, rater mieux.