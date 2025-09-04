Menu
Rechercher
Rechercher

Questionnaire de Proust à...

Questionnaire de Proust à Marwan Chahine

OLJ / le 04 septembre 2025 à 00h02

Questionnaire de Proust à Marwan Chahine

Marwan Chahine est né à Lyon en 1982 d’un père libanais et d’une mère française. Après des études de philosophie, il se tourne vers le journalisme et débute à Libération. Correspondant au Caire pendant trois ans, il y suit la révolution égyptienne avant de s’installer à Beyrouth en 2015. Dix années de recherche et d’enquête aboutissent à son premier livre : Beyrouth, 13 avril 1975. Autopsie d’une étincelle (Belfond). Cet ouvrage, qui revient sur les origines de la guerre libanaise, a reçu le prix France-Liban 2024 de l’ADELF et sera prochainement traduit en arabe par L’Orient des Livres, Oser Dire et le Centre de développement national.

Quel est votre principal trait de caractère ?

L’obstination nonchalante.

Votre qualité préférée chez une personne ?

L’intelligence et la douceur.

Qu’appréciez-vous le plus chez vos amis ?

Leur fidélité.

Votre principal défaut ?

Je peux être rancunier.

Votre occupation préférée ?

Observer le monde à la terrasse d’un café.

 

Votre rêve de bonheur ?

Je suis bien trop superstitieux pour en parler.

Quel serait votre plus grand malheur ?

Encore pire !

Ce que vous voudriez être ?

Quelqu’un qui n’aspire pas à être quelqu’un d’autre.

Le pays où vous désireriez vivre ?

Un pays méditerranéen.

La fleur que vous aimez ?

Le nénuphar.

L’oiseau que vous préférez ?

Les perroquets, surtout s’ils sont mal élevés.

Vos auteurs favoris en prose ?

Dostoïevski et Faulkner.

Vos poètes préférés ?

Apollinaire, Verlaine et Brassens.

Vos héros dans la fiction ?

Ulysse, Corto Maltese.

Vos héroïnes dans la fiction ?

Antigone.

Vos héros et héroïns dans la vie réelle ?

Les soignants et les journalistes de Gaza.

Les caractères historiques que vous détestez le plus ?

Il y en a un certain nombre, mais Benyamin N. est assez haut sur ma liste.

Le fait militaire que vous admirez le plus ?

L’objection de conscience et les actes de résistance.

La réforme que vous estimez le plus ?

L’abolition des privilèges.

Comment aimeriez-vous mourir ?

En toute discrétion.

Le don de la nature que vous aimeriez avoir ?

L’oubli.

Votre devise ?

Essayer encore, rater encore, rater mieux.

Marwan Chahine est né à Lyon en 1982 d’un père libanais et d’une mère française. Après des études de philosophie, il se tourne vers le journalisme et débute à Libération. Correspondant au Caire pendant trois ans, il y suit la révolution égyptienne avant de s’installer à Beyrouth en 2015. Dix années de recherche et d’enquête aboutissent à son premier livre : Beyrouth, 13 avril 1975. Autopsie d’une étincelle (Belfond). Cet ouvrage, qui revient sur les origines de la guerre libanaise, a reçu le prix France-Liban 2024 de l’ADELF et sera prochainement traduit en arabe par L’Orient des Livres, Oser Dire et le Centre de développement national.Quel est votre principal trait de caractère ?L’obstination nonchalante.Votre qualité préférée chez une personne ?L’intelligence et la...
commentaires (0) Commenter
À lire aussi
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut