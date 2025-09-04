Menu
Politique - Éclairage

Fadlallah, cette influente institution chiite avec laquelle le Hezbollah doit composer

Quinze ans après sa mort, le grand ayatollah pourra-t-il constituer un contrepoids au parti pro-iranien ?

Par Salah HIJAZI, le 04 septembre 2025 à 00h00

Fadlallah, cette influente institution chiite avec laquelle le Hezbollah doit composer

L'uléma chiite Mohammad Hussein Fadlallah, à Beyrouth, en 2001. Archives/AFP

C'est une vieille polémique qui a été dépoussiérée. La semaine dernière, la chaîne du Hezbollah, al-Manar, a diffusé un documentaire sur la vie de Jaafar Mortada, un uléma chiite proche du parti, connu pour ses positions critiques vis-à-vis du grand ayatollah Mohammad Hussein Fadlallah. Figure incontournable du chiisme libanais, l'ayatollah (décédé en 2010 mais devenu une véritable institution) s'était distingué en prenant ses distances avec l'Iran et le Hezbollah, notamment sur le plan religieux. Fadlallah avait toujours refusé d'avaliser la doctrine chiite du velayet e-faqih (la tutelle du juriste), sur laquelle repose tout l'axe pro-iranien.Malgré ce différend, les deux acteurs chiites avaient toujours opté pour une cohabitation paisible. D'où la surprise suscitée par la diffusion de ce documentaire. Dans un communiqué,...
