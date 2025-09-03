Désarmement des camps palestiniens : le Liban pourra-t-il aller au-delà de la symbolique ?

Des munitions du Fateh remises à l’armée libanaise dans le camp de Bourj el-Chémali (Liban-Sud), le 29 août 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour
Et de trois. La semaine dernière, l’armée libanaise a pris possession d’une troisième cargaison d’armes dans les camps palestiniens de Bourj el-Brajné, Mar Élias et Chatila, localisés près de Beyrouth. L’opération de désarmement des camps palestiniens se poursuit donc à la faveur de la décision prise lors du sommet de mai entre le président de la République, Joseph Aoun, et son homologue palestinien, Mahmoud Abbas. Si, dans un premier temps, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer « une simple mise en scène » qui s’inscrirait dans le cadre d’un règlement de comptes interpalestinien (voire au sein du Fateh de M. Abbas), le Liban semble vouloir afficher sa détermination à aller de l’avant. Mais à l’heure où les trois premiers rounds ont surtout concerné les armes du Fateh, le plus dur reste à faire. L’État libanais pourrait...
Et de trois. La semaine dernière, l’armée libanaise a pris possession d’une troisième cargaison d’armes dans les camps palestiniens de Bourj el-Brajné, Mar Élias et Chatila, localisés près de Beyrouth. L’opération de désarmement des camps palestiniens se poursuit donc à la faveur de la décision prise lors du sommet de mai entre le président de la République, Joseph Aoun, et son homologue palestinien, Mahmoud Abbas. Si, dans un premier temps, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer « une simple mise en scène » qui s’inscrirait dans le cadre d’un règlement de comptes interpalestinien (voire au sein du Fateh de M. Abbas), le Liban semble vouloir afficher sa détermination à aller de l’avant. Mais à l’heure où les trois premiers rounds ont surtout concerné les armes du Fateh, le plus dur...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.