Armes du Hezbollah : sortir de la polarisation stérile

Le débat sur les armes du Hezbollah est devenu chargé d’émotion et de communautarisme, nourri par des ingérences étrangères et la supériorité aérienne israélienne. Chaque acteur, interne comme externe, campe sur ses positions. Plus que jamais, il faut opter pour une approche différente. Et pour cause : le désarmement n’est pas une question technique. Si elle est mal pensée, elle risque de plonger le pays dans un cycle de crises internes et d’interventions extérieures. Le discours public enferme les Libanais dans une polarisation simpliste : pour ou contre le désarmement, comme hier pour ou contre le régime syrien. Cette logique les met face à de faux choix – entre « souveraineté » et « résistance », mourir sous les bombes ou céder aux pressions extérieures. Trois dimensions pour restreindre les armesPour...

