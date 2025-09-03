Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Commentaire

Armes du Hezbollah : sortir de la polarisation stérile


OLJ / Joe Macaron , le 03 septembre 2025 à 00h00

Armes du Hezbollah : sortir de la polarisation stérile

Des partisans du Hezbollah défilent dans la banlieue sud de Beyrouth début août 2025. Mohammad Yassine/L’OLJ

Le débat sur les armes du Hezbollah est devenu chargé d’émotion et de communautarisme, nourri par des ingérences étrangères et la supériorité aérienne israélienne. Chaque acteur, interne comme externe, campe sur ses positions. Plus que jamais, il faut opter pour une approche différente. Et pour cause : le désarmement n’est pas une question technique. Si elle est mal pensée, elle risque de plonger le pays dans un cycle de crises internes et d’interventions extérieures. Le discours public enferme les Libanais dans une polarisation simpliste : pour ou contre le désarmement, comme hier pour ou contre le régime syrien. Cette logique les met face à de faux choix – entre « souveraineté » et « résistance », mourir sous les bombes ou céder aux pressions extérieures. Trois dimensions pour restreindre les armesPour sortir de cette dialectique, il...
Le débat sur les armes du Hezbollah est devenu chargé d’émotion et de communautarisme, nourri par des ingérences étrangères et la supériorité aérienne israélienne. Chaque acteur, interne comme externe, campe sur ses positions. Plus que jamais, il faut opter pour une approche différente. Et pour cause : le désarmement n’est pas une question technique. Si elle est mal pensée, elle risque de plonger le pays dans un cycle de crises internes et d’interventions extérieures. Le discours public enferme les Libanais dans une polarisation simpliste : pour ou contre le désarmement, comme hier pour ou contre le régime syrien. Cette logique les met face à de faux choix – entre « souveraineté » et « résistance », mourir sous les bombes ou céder aux pressions extérieures. Trois dimensions pour restreindre les armesPour...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut