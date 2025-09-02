Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Un deuxième séisme, de magnitude 5,2, frappe l'est de l'Afghanistan


AFP / le 02 septembre 2025 à 16h27

Des enfants afghans blessés lors du séisme se font soigner dans un hôpital de Jalalabad, le 2 septembre 2025. Wakil Kohsar/AFP

Un deuxième séisme, de magnitude 5,2, a frappé mardi l'est de l'Afghanistan, deux jours après un autre tremblement de terre ayant dévasté plusieurs provinces frontalières du Pakistan et fait plus de 1.400 morts, selon l'US Geological Survey (USGS).

L'épicentre du séisme se trouve cette fois à 34 km au nord-est de la ville de Jalalabad, dans la province de Nangarhar, à une profondeur de 10 km, ont indiqué les sismologues américains.

Un deuxième séisme, de magnitude 5,2, a frappé mardi l'est de l'Afghanistan, deux jours après un autre tremblement de terre ayant dévasté plusieurs provinces frontalières du Pakistan et fait plus de 1.400 morts, selon l'US Geological Survey (USGS).

L'épicentre du séisme se trouve cette fois à 34 km au nord-est de la ville de Jalalabad, dans la province de Nangarhar, à une profondeur de 10 km, ont indiqué les sismologues américains.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés