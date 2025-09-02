Rassamny lance une campagne de nettoyage des canalisations, en prévision des premières pluies

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Fayez Rassamny, a lancé mardi une vaste opération de nettoyage des égouts et des infrastructures permettant d'évacuer les eaux de pluie, en prévision des premières précipitations. La décision a été prise au cours d'une réunion avec les équipes techniques et les entrepreneurs. Chaque automne, de nombreux axes routiers se retrouvent inondés au Liban avec les premières pluies faute d'entretien, provoquant des embouteillages monstres et piégeant parfois les automobilistes.

M. Rassamny a souligné « l'importance d'entretenir et de nettoyer tous les canaux d'évacuation et d'enlever les déchets (...) afin de garantir la disponibilité des canalisations en cas d'urgence ». Il a demandé « un suivi complet des canaux et des rigoles afin de s'assurer que l'eau s'écoule normalement, sans bouchons susceptibles de provoquer des inondations ».

Selon le ministre, les travaux de nettoyage concerneront les canalisations dans différentes régions du Liban, notamment au niveau de l'autoroute de Khaldé, ainsi que sur les routes de Awali, Tyr, Naqoura, Zahrani, Nabatiyé, Marjeyoun et Marj el-Zouhour. La banlieue-nord de Beyrouth est également concernée, jusqu'à la route menant au Casino du Liban, ainsi que Chekka, Koura, Bécharré, Zghorta et Tripoli. Le ministère nettoiera également les canalisations à Hazmieh, Chtaura, Masnaa, Rachaya, ainsi que dans la banlieue-sud.

Fayez Rassamny a par ailleurs annoncé le lancement d'une campagne de sensibilisation contre l'accumulation des déchets dans les canalisations et les dangers de cette pratique. Il a appelé à la coopération entre les ministères et les administrations concernées « afin de trouver des solutions durables aux empiétements sur les rivières et les infrastructures ». Le ministre a enfin réclamé la création d'une équipe d'urgence, qui serait prête à intervenir dans les régions sujettes aux inondations.