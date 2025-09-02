Menu
Au moins 12 morts dans un accident de la route entre Chaddadé et Hassaké


AFP / le 02 septembre 2025 à 13h34

Une petite fille entourée de femmes dans le camp d'al-Hol, dans la région de Hassaké, le 28 août 2025. DELIL SOULEIMAN/AFP

Au moins 12 personnes ont été tuées et d'autres blessées mardi lorsqu'un bus est entré en collision avec un camion-citerne dans le nord-est de la Syrie, ont rapporté les médias d'État.

L'agence officielle Sana a fait état d'un bilan provisoire de 12 morts et de plusieurs blessés « sur la route entre Chaddadé et Hassaké ». La zone est contrôlée par les forces kurdes. Le média kurde Anha a rapporté « plusieurs morts et blessés » dans l'accident, ajoutant que le bilan définitif « n'était pas encore connu ».

