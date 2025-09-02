Au moins 12 morts dans un accident de la route entre Chaddadé et Hassaké

Au moins 12 personnes ont été tuées et d'autres blessées mardi lorsqu'un bus est entré en collision avec un camion-citerne dans le nord-est de la Syrie, ont rapporté les médias d'État.

L'agence officielle Sana a fait état d'un bilan provisoire de 12 morts et de plusieurs blessés « sur la route entre Chaddadé et Hassaké ». La zone est contrôlée par les forces kurdes. Le média kurde Anha a rapporté « plusieurs morts et blessés » dans l'accident, ajoutant que le bilan définitif « n'était pas encore connu ».