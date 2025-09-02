Reconnaître un Etat palestinien « n'est pas symbolique », assure la MAE palestinienne

Reconnaître un Etat palestinien « n'est pas symbolique » car cela offre « une perspective d'avenir », a estimé lundi à Rome la ministre déléguée aux Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Varsen Aghabekian Shahin. « Nous avons discuté de la reconnaissance de l'Etat palestinien, et j'ai clairement indiqué que cette reconnaissance n'était pas symbolique. La reconnaissance de l'État palestinien nous donne une perspective d'avenir », a-t-elle déclaré à la presse après une rencontre avec le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. « Elle nous montre que l'on préserve la solution à deux États, qui s'est érodée depuis longtemps. Elle envoie également un message clair: la seule solution consiste à reconnaître un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés de l'État d'Israël », a-t-elle insisté.

Le gouvernement italien estime, lui, que la reconnaissance d'un Etat palestinien ne peut pas intervenir avant sa création. « Tant qu'il n'y a pas un Etat, il est difficile de le reconnaître officiellement, nous reconnaissons l'Autorité nationale palestinienne que nous avons accueillie avec un sentiment de vraie amitié », a déclaré M. Tajani. « Avant de le reconnaître officiellement, il faut créer l'Etat palestinien sinon cela devient velléitaire et ne produit aucun effet, nous travaillons pour obtenir des résultats concrets », a-t-il assuré.

Fin juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de pays occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.